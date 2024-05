USR il acuza joi pe ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, ca si-a batut joc de banii publici si trebuie demis imediat din fruntea Ministerului Sanatatii, aratand ca in timp ce spitalele sunt in pragul falimentului si nu au bani pentru a-si plati angajatii si a cumpara medicamente, iar bolnavii sunt jecmaniti de Guvernul PSD-PNL prin taxa pe boala, ministrul PSD al Sanatatii, Alexandru Rafila, risipeste banii publici pe medicamente care apar doar in hartii si pe echipamente platite, dar nepuse in functiune.