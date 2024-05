Grupurile de crescători de cai se relaxează în natură în zona Reghinului Pentru iubitorii de cai aceste zile libere sunt ideale pentru a se bucura de pasiunea lor: excursii calare prin natura salbatica, presarate cu intreceri pline de adrenalina, gratare și momentele de socializare intre calareți. Odata cu pandemia și restricțiile ei, in zona Reghin din județul Mureș s-au format mai multe grupuri de crescatori de cai pasionați de calarie care organizeaza ieșiri in… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza, pe DN 15, intre localitațile Luduș și Chețani, in județul Mureș, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme. In urma impactului au rezultat 3 victime, dar numai o persoana a fost transportata, in stare conștienta, la CPU Luduș. Circulația rutiera a…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a anuntat, luni, izbucnirea unui nou incendiu de padure in zona Lapusna, in Muntii Gurghiului, acesta fiind al doilea dupa cel izbucnit vinerea trecuta, care a fost lichidat dupa 24 de ore. "In aceste momente, pompierii militari actioneaza…

- Delgaz Grid a finalizat o importanta lucrare de investiții care a constat in inlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale pe strazile De Sus, De jos, Ingusta și Pașunii din localitatea Corunca. Investiția in rețeaua de gaz pe o lungime de peste 4 km este evaluata la peste 1,6 milioane de…

- La invitația prefectului județului Mureș, Ciprian Dobre, ministrul Mediului, Mircea Fechet, a vizitat Barajul Rastoliția in aceasta saptamana. In urma discuțiilor cu toate autoritațile locale și naționale implicate in proiect și cu reprezentanții Hidroelectrica, ministrul Mircea Fechet a declarat ca…

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM) a emis un comunicat solidar cu elevul Vlad Țaranu din Baia Mare, exprimand dezacordul profund și consternarea fața de sancțiunea aplicata acestuia pentru exprimarea patriotismului și a mesajului unionist „Basarabia e Romania”. In comunicat,…

- Circa 6.000 de membri ai Federației „Solidaritatea Sanitara" protesteaza, la aceasta ora, in Piața Victoriei, nemulțumiți de consecințele ordonanței de urgența a Guvernului privind salarizarea, dar și din cauza politizarii dialogului social de catre miniștrii de Resort. Și din județul Mureș participa…

- Adunarea Generala a UDMR Mures l-a ales, azii, pe primarul orasului Sangeorgiu de Padure, Csibi Attila Zoltan, in functia de presedinte al UDMR Mures, cu 182 de voturi pentru, doua impotriva si trei voturi nule. Csibi Attila Zoltan, care a ocupat pana acum functia de presedinte executiv al organizatiei,…

- Structurile județene din subordinea Ministerului Afacerilor Interne au fost sesizate astazi, in jurul orei 16:00, cu privire la faptul ca o piesa din fuzelajul unui avion de mici dimensiuni aflat in zbor a cazut pe sol, in apropierea unei gradinițe din localitatea Nazna, județul Mureș. In urma incidentului,…