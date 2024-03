Premii acordate la Palatul Culturii cu ocazia Zilei Maghiarilor de pretutindeni

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este sarbatorita azi atat in Ungaria, cat si in comunitatile de maghiari din alte țari. Ea marcheaza inceputul Revoluției din 1848. Manifestarile dedicate Zilei Maghiarilor de Pretutindeni vor incepe la ora 16.00 la statuia Secuilor Martiri unde vor sustine alocutiuni…

- Ca in fiecare an, Gruparea de Jandarmi Mobila Targu Mures, in cooperare cu celelalte structuri teritoriale ale M.A.I, acționeaza pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța cu prilejul aniversarii "Zilei maghiarilor de pretutindeni" și comemorarii "Revoluției maghiare de la 1848". Manifestarile…

- Trei formatori din cadrul Centrului de Formare Formatori, Pregatire in Descarcerare și Asistența Medicala de Urgența ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș s-au aflat in Mauritania, in perioada 28 februarie – 8 martie, in vederea furnizarii de cunoștințe și abilitați…

- Primarul comunei Sangeorgiu de Mureș, ing. Sofalvi Szabolcs, a depus duminica, 1 februarie, coroane de flori la bustul revoluționarului pașoptist Constantin Romanu-Vivu, aflat in centrul comunei Sangeorgiu de Mureș, marcand astfel 175 de ani de la trecerea in Eternitate a acestuia. "In fiecare an particip…

- Tradiționalul Simpozion Tehnic de Primavara DAFCOCHIM Agro, eveniment la care au participat aproximativ 600 de fermieri transilvaneni, și-a scris marți, 30 ianuarie 2024, un nou capitol de succes. Simpozionul a avut loc in incinta Centrului de Evenimente RAB din Sangeorgiu de Mureș și a fost organizat…

- In cadrul conferinței de presa, din 31 ianuarie, in care și-a anunțat demisia din funcția de Președinte al UDMR Mureș, Peter Ferenc a vorbit despre posibilitatea comasarii alegerilor și despre calendarul de stabilire a candidaților UDMR pentru alegerile locale. In cazul in care nu vor fi comasate alegerile…

- Lansarea volumul de proza scurta, „Vino cu mine la Ritz", de Vasile Dub, va avea loc vineri, 19 ianuarie, de la ora 12:00, in Sala Mica a Palatului Culturii din Targu Mureș. Alaturi de autor, despre carte, vor vorbi Al. Cistelecan, critic literar, și Sebestyen Mihaly, traducator. „Vino cu mine la Ritz"…

- Președintele interimar al PSD Mureș, deputatul Dumitrița Gliga, a participat duminica, 14 ianuarie, la un eveniment organizat in satul Uila, comuna Batoș, cu ocazia Zilei Culturii Naționale și a implinirii a 174 de ani de la nașterea Poetului Național al Romaniei, Mihai Eminescu. "Așa cum am afirmat…