- Conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) „Horea" al județului Mureș a prezentat joi, 1 februarie, Bilanțul instituției pe anul 2023. Conferința de presa a fost susținuta in totalitate de catre generalul de brigada Calin Handrea, inspector șef al ISU „Horea" al județului Mureș. Printre…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Horea" al judetului Mures se confrunta cu un deficit de personal de 15%, subunitatea din Sighisoara fiind cea mai afectata, cu un deficit de circa 20%, motivul fiind numarul redus de candidati si faptul ca invatamantul de profil pregateste putini specialisti,…

- In anul 2023, Inspectoratul pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș a aplicat amenzi in cuantum de 2,5 milioane de lei, suma fiind cu aproape 450% mai mare decat in anul precedent. Deși numarul amenzilor a crescut cu puțin peste 40%, valoarea lor a fost mai mare.Acestea au venit dupa demararea…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș a incheiat anul trecut cu aproape 800 de angajați, in scadere fața de anul anterior. Totuși, nu toate posturile sunt ocupate, iar cea mai mare nevoie de personal este la soldați, unde doar puțin peste 60% din posturi sunt ocupate. Șeful…

- Binecuvantarile și sentimentele calde ale Craciunului au fost aduse și in randul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Horea" al județului Mureș (ISU), prin intermediul celor peste 200 de colindatori care le-au trecut pragul. Printre aceștia s-au numarat copii, elevi, studenți, polițiști și cadre…

- In perioada 7-9 noiembrie, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Horea" al județului Mureș (ISU) a gazduit Etapa Finala a Cupei ASPR la baschet. Evenimentul s-a desfașurat in incinta Salii Polivalente din municipiul Targu Mureș. Potrivit ISU Mureș, anul acesta cinci echipe din cadrul Inspectoratelor…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a anuntat, luni, ca o persoana si-a pierdut viata intr-un incendiu izbucnit intr-o locuinta din comuna Gornesti, potrivit Agerpres."Doua echipaje de stingere si o ambulanta SMURD din cadrul Detasamentului Reghin au fost solicitate…