Bucată dintr-un avion căzută în Nazna (Sâncraiu de Mureș) O bucata de tabla aproximativ cat o capota de autoturism a cazut in cursul zilei de marți, 6 februarie, langa gradinița din localitatea Nazna, comuna Sancraiu de Mureș, de la un avion aflat in zbor, fara victime sau pagube materiale, a anunțat, in aceeași zi, Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" … Post-ul Bucata dintr-un avion cazuta in Nazna (Sancraiu de Mureș)… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

- Incident șocant in Mureș, acolo unde o bucata dintr-un avion s-a prabușit langa un parc de copii, din satul Nazna, comuna Sancraiu de Mureș. Din fericire, in urma acestei intamplari nu au fost inregistrate victime și nici pagube materiale.

