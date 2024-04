Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures a anuntat, azi, ca pompierii militari actioneaza de mai bine de 12 ore pentru localizarea si lichidarea unui incendiu de fond forestier, pe un teren greu accesibil. La sosirea fortelor de interventie, incendiul se manifesta cu flacara,…

- Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș a informat marți, 2 aprilie, principalele efecte ale fenomenelor meteo inregistrate recent pe raza județului Mureș. "Ca urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice prognozate s-au produs mai multe situații care…

- Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) „Horea" al județului Mureș au transmis faptul ca se continua campania de recrutare de noi candidați pentru programul de voluntariat „Salvator din pasiune", fara limita de locuri. „Daca aveți varsta cuprinsa intre 16 si 65 de ani, sunteți…

- Trei formatori din cadrul Centrului de Formare Formatori, Pregatire in Descarcerare și Asistența Medicala de Urgența ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș s-au aflat in Mauritania, in perioada 28 februarie – 8 martie, in vederea furnizarii de cunoștințe și abilitați…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Horea" al judetului Mures se confrunta cu un deficit de personal de 15%, subunitatea din Sighisoara fiind cea mai afectata, cu un deficit de circa 20%, motivul fiind numarul redus de candidati si faptul ca invatamantul de profil pregateste putini specialisti,…

- Conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) „Horea" al județului Mureș a prezentat joi, 1 februarie, Bilanțul instituției pe anul 2023. Conferința de presa a fost susținuta in totalitate de catre generalul de brigada Calin Handrea, inspector șef al ISU „Horea" al județului Mureș. Printre…

- In anul 2023, Inspectoratul pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș a aplicat amenzi in cuantum de 2,5 milioane de lei, suma fiind cu aproape 450% mai mare decat in anul precedent. Deși numarul amenzilor a crescut cu puțin peste 40%, valoarea lor a fost mai mare.Acestea au venit dupa demararea…