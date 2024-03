George Scripcaru, candidatul comun PSD-PNL la Primăria Brașov (surse) Liderii PSD și PNL ar putea anunța in zilele care vin readucerea in prim plan a fostului primar de Brașov, George Scripcaru. Acesta va fi adversar cu actualul edil, Allen Coliban. Fostul edil George Scripcaru ar urma sa fie candidatul comun PSD-PNL la Primaria Brașov, anunța surse apropiate negocierilor. Aceasta decizie vine dupa luni de negocieri tensionate, iar PSD pare sa fi renunțat la cererea de a-și impune un candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean in schimbul sprijinului pentru județul Bacau. In ceea ce privește conducerea Consiliului Județean Brașov, cele doua partide… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

