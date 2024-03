Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii de la PNL Brasov l-au desemnat pe George Scripcaru sa fie candidatul pentru Primaria municipiului Brasov. Scripcaru a precizat, ca obiectivul comun cu PSD este castigarea orasului Brasov. Totodata, liderul liberalilor Nicolae Ciuca, care a mers cu trenul pana la Brașov, a explicat ca a venit…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, va ajunge, maine, la Brașov. Reprezentanții PNL Brașov au anunțat ca acesta va susține o conferința de presa la hotelul Aro Palace, maine seara, la ora 18.00. La eveniment vor fi prezenți, printre alții, fostul primar al Brașovului, George Scripcaru, dar și președintele PNL…

- Liderii coaliției de guvernare au decis, in ședința de luni, algoritmul de imparțire a candidaturilor pentru primarii de municipii conduse de USR. In județul Timiș (primar Dominic Fritz), candidatul la Primaria Timișoara va fi desemnat de PNL, iar candidatul la șefia CJ va fi desemnat de PSD. Variante…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a anunțat, sambata, ca va candida pentru presedintia Consiliului Judetean Brasov, din partea PNL, functie pe care a mai detinut-o. Anunțul vine dupa ce conducerea PNL a validat, in ultima ședința, mai multe candidaturi la conducerea unor administrații locale. „Candidez…

- Liderii PSD și PNL ar putea anunța in zilele care vin readucerea in prim plan a fostului primar de Brașov, George Scripcaru. Acesta va fi adversar cu actualul edil, Allen Coliban. Fostul edil George Scripcaru ar urma sa fie candidatul comun PSD-PNL la Primaria Brașov, anunța surse apropiate negocierilor.…

- “Fiind ministru al Dezvoltarii, m-am implicat la firul ierbii si am dorit sa merg in cat mai multe judete din Romania, sa vad modul in care proiectele nationale sau proiectele din fonduri europene reusesc sa prinda contur. Am reusit sa ajung in 35 de judete, mai am cateva judete, sper sa ajung in ele…

- Primaria Brașov organizeaza astazi o noua consultare publica a locuitorilor pe teme de interes pentru comunitate, de aceasta data tema fiind reamenajarea zonei din fața garii Brașov. In locul terminalului RAT și a parcarii din fața garii este propus un spațiu de relaxare, sub forma unei piațete, sub…