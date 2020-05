Stiri pe aceeasi tema

- La caminul de batrani de la Manastirea Bogdanești au fost confirmate peste 70 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus. Dintre 124 de batrani care stau in Centrul Social Creștin Bogdanești de pe langa Manastirea Bogdanești, 63 sunt pozitivi, iar dintre cei 25 de ingrijitori, 9 sunt confirmați cu coronavirus.…

- Grupul elvetian Novartis a obtinut acordul Administratiei pentru Alimente si Medicamente din SUA (FDA) in vederea efectuarii unui test clinic pentru medicamentul pentru malarie hidroxiclorochina, pentru tratarea bolii COVID-19, provocata de noul coronavirus, transmite Reuters. Marea Britanie și Franța…

- Pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 51.802 de teste. Pana ieri, 8 aprilie, autotațile prelucrasera 47.207 teste. In ultimele 24 de ore au fost prelucrate 4595 de teste. Se menține rata de aproximativ 10% infectați, raportat la numarul de oameni testați. De la ultima informare…

- Mauro Ferrari, care la 1 ianuarie a devenit presedintele Consiliului European de Cercetare (ERC) pentru un mandat de patru ani, si-a inaintat, marti, demisia, despre care Comisia a spus ca se aplica imediat. El acuza „rezistenta institutionala si luptele interne birocratice in structurile complexe ale…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 3 decese din cauza COVID-19, printre acestea numaraandu-se și o femeie de 73 de ani din Suceava. Deces 66 Femeie, 73 de ani, jud. Suceava. S-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 in data de 26.03.2020, probe care au fost testate la INCDMM Cantacuzino.…

- Numarul deceselor in Romania din cauza infectarii cu virusul COVID-19 a ajuns, in noaptea de joi spre vineri, la 24. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca al 24-lea deces a fost al unei femei de 80 de ani, din judetul Bacau, internata la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iași, in secția de…

- Bilantul deceselor persoanelor diagnosticate cu coronavirus a ajuns la 12, Grupul de Comunicare Strategica anuntand marti seara, alte doua decese, o femeie de 64 de ani, din judetul Suceava si un barbat de 74 de ani din judetul Ialomita, De asemenea, a precizat ca la precedentul bilant, decesul indicat…

- Pana in acest moment nu exista nici un cetațean roman pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu virusul COVID – 19, a comunicat Grupul de comunicare strategica inființat la Ministerul de Interne. ”In cursul zilei de ieri, 25 februarie, au fost inregistrate doua dosare penale privind infractiunea…