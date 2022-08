Dupa ce a caștigat turneul WTA 1.000 de la Toronto, Simona Halep a fost intrebata, la conferința de presa, despre fanii unguri. Gafa jurnalistei a fost imediat indreptata de jucatoare, care a corectat-o spunand „fanii romani”. La conferința de presa, o jurnalista a pus-o in incurcatura pe Simona Halep, facand o confuzie care a fost […] The post Dupa victoria din Canada, Simona Halep a fost intrebata cum va sarbatori alaturi de fanii unguri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .