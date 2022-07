Ducati intra pe piata motocicletelor electrice odata cu prezentarea unui e-bike numit Ducati V12L MotoE. Acesta e deocamdata in faza de prototip si are o viteza maxima de 275 km/h. Va concura totusi in cadrul Cupei FIM MotoE World Cup din 2023, conform Ducati. MotoE are o greutate de 225 de kilograme si vine cu un battery pack de 18 kWh, oferindu-i suficienta autonomie pentru a termina un Grand Prix 7 Circuit. Bateria folosita aici are 1152 de celule cilindrice si se poate reincarca de la zero la 80% in sub o ora, mai precis 45 de minute. Ducati MotoE are un motor de 21 de kilograme care ofera…