Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 10% din unitatile de turism si agrement din judetul Vrancea functioneaza fara autorizatie de securitate la incendiu, potrivit reprezentantilor Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. ‘In evidenta ISU Vrancea exista 124 de unitatile de turism si agrement, dintre care 15 inregistrate…

- Un incendiu puternic a izbucnit la un spațiu de depozitare, situat pe strada Jimbolia din Sectorul 1 al Bucureștiului. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov, flacarile se manifesta violent, generand degajari masive de fum.

- Pompierii militari intervin, marti, la un incendiu izbucnit intr-o padure din localitatea galateana Frumusita, focul arzand in doua ore o suprafața de aproximativ 10 hectare de padure, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati

- O catelusa care a cazut duminica intr-o fantana a fost salvata de pompieri, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. Interventia a avut loc intr-o gospodarie din comuna Maracineni. Pompierii ajunsi la fata locului au constat ca patrupedul se afla la aproximativ trei metri…

- Zeci de persoane s-au autoevacuat dintr-un bloc din Dumbrava Rosie, din cauza unui incendiu care a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. La fata locului au intervenit pompierii militari din Piatra-Neamt si pompierii voluntari din Dumbrava…

- Pompierii militari si civili intervin, duminica, la un incendiu de vegetatie uscata care se manifesta la marginea orasului Balan, existand riscul ca acesta sa se extinda la o padure din apropiere, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, potrivit Agerpres. Potrivit sursei…

- Un barbat in varsta de aproximativ 80 de ani a fost gasit mort, sambata, in zona unui incendiu de vegetatie uscata produs intre localitatile Dumbravita si Perisor din judetul Bistrita-Nasaud, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU).

- Aproximativ 50 de oameni se aflau in restaurant atunci cand flacari uriașe au cuprins acoperișul acestuia, iar un fum dens a patruns in incapere. Flacarile s-au extins rapid pana la etajul 1 al cladirii in care funcționa restaurantul.Pompierii au intervenit inainte ca focul sa ajunga și la celelalte…