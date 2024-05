Stiri pe aceeasi tema

- Jaqueline Cristian a fost invinsa de americanca Danielle Collins cu 3-6, 6-4, 6-1, duminica, in runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro Jaqueline Cristian (25 ani, 73 WTA), venita din calificari, s-a inclinat dupa doua ore de joc in fata celei mai…

- Jaqueline Cristian (25 de ani, 73 WTA) joaca impotriva lui Danielle Collins (30 de ani, 15 WTA), in turul trei al turneului de la Madrid. Jucatoarea din Romania s-a calificat in aceasta faza a competiției dupa succesul cu Barbora Krejcikova, scor 2-6, 6-0, 6-2. De partea cealalta, Danielle Collins a…

- Jaqueline Cristian s-a calificat in runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro, vineri, dupa o victorie spectaculoasa in fata cehoaicei Barbora Krejcikova, cu 2-6, 6-0, 6-2. Jaqueline Cristian (25 ani, 73 WTA), venita din calificari, s-a impus in fata…

- Ajunsa pe tabloul principal din calificari, Jaqueline Cristian a trecut cu bine de runda inaugurala a turneului „WTA 1000” de la Madrid. Romanca a obținut victoria in fața polonezei Magdalena Frech (51 WTA), scor 7-5, 6-2. Jucatoarea din Polonia a inceput perfect meciul și a condus cu 5-1, ratand doua…

- Simona Halep mai are de așteptat cateva ore pana cand va juca din nou tenis intr-un cadru oficial. Organizatorii turneului de la Miami au anunțat in aceasta noapte programul pentru ziua de marți, iar sportiva noastra se va duela cu Paula Badosa nu inainte de ora 22.00. Duelul romancei cu Paula Badosa…

