SPAIMA… In aceste momente, un incendiu puternic a cuprins o casa de la Gura Bustei, o suburbie a municipiului Vaslui. Cateva mașini de pompieri, dar și echipaje de Poliție s-au dus in mare viteza la fața locului, pentru a interveni, in incercarea de a limita dezastrul. Salvatorii acționeaza pentru a opri extinderea flacarilor, mai ales […]