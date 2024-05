Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel la concetatenii sai, cu ocazia Pastelui ortodox, sa se uneasca in rugaciune unii pentru altii si pentru soldatii de pe front, spunand ca Dumnezeu are „steagul ucrainean pe umar” și va duce la victoria vietii in fata mortii, relateaza Reuters.

- Presedintele Tribunalului Roman de Arbitraj Sportiv (TRAS), Cristian Jura, a afirmat, miercuri, intr-o conferinta de presa in cadrul careia a fost lansat organismul de judecata, ca responsabilitatea este una mare si ca arbitrii nu se pot juca cu vietile sportivilor, potrivit Agerpres.

- Oamenii de știința au prezentat o noua ipoteza la conferința anuala a Asociației Americane pentru Cercetarea Cancerului: generația nascuta dupa anul 1965 pare sa imbatraneasca mai rapid, la nivel celular, potrivit Realitatea Plus.Cei noua markeri evaluați pentru a calcula varsta biologica a celor aproximativ…

- Comunicarea umana este formata din mult mai mult decat simple cuvinte și fraze. In spatele fiecarei conversații se afla un intreg spectru de semnale nonverbale, cunoscute sub numele de limbajul trupului. Gesturile, expresiile faciale și postura sunt un canal prin care emoțiile și intențiile noastre…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, duminica, 31 martie 2024, s-a desfașurat Marșul pentru Viața in municipiul Blaj. Derulat sub genericul „Construim impreuna pentru viața”, evenimentul a reunit participarea a peste 500 de clerici, credincioși și elevi…

- Andreea Marin și Florin Busuioc se numara printre vedetele care și-au schimbat stilul de viața, reușind sa atinga greutatea ideala. Fosta prezentatoare TV a slabit 20 de kilograme, iar Busu a dat jos 24 de kilograme și mai vrea sa scape de vreo 6. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri,…

- De cinci ori am avut invitații la „Nora”, in regia lui Chris Simion Mercurian. Abia a șasea oara am reușit sa ajung. Am vazut spectacolul in 5 martie și nici pana astazi nu am reușit sa ma adun suficient cat sa pot scrie despre el.

- De ce nu ne putem aminti primii ani din viața? Despre faptul ca majoritatea oamenilor nu au amintiri din perioada de dinaintea varstei de trei ani s-a scris pentru prima data la finalul secolului al XIX-lea. Mai exact, in 1895, intr-un studiu din American Journal of Psychology, studiu semnat de o psihologa…