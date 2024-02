Stiri pe aceeasi tema

- Anunț important pentru șoferi! Participanții la trafic trebuie sa știe ca obligați sa aiba asupra lor mai multe documente in original, acte pe care sunt nevoiți sa le prezinte polițistului atunci cand sunt opriți in trafic. In caz contrar, risca amenzi usturatoare.

- Șoferii care dețin permis de categoria B vor beneficia de echivalarea acestuia cu permisul Tr1, categorie nou introdusa, care va permite conducerea tractoarelor agricole sau forestiere cu o viteza maxima de 40 km/h pe drumurile publice, potrivit unei ordonanțe de urgența, adoptate joi de Guvern.

- Ce amenzi risca cei care nu respecta semaforul verde intermitent. Regula pe care toți șoferii trebuie sa o cunoasca Ce amenzi risca cei care nu respecta semaforul verde intermitent. Regula pe care toți șoferii trebuie sa o cunoasca Semaforul verde intermitent faciliteaza circulația și ofera posibilitatea…

- In 2024, noul Cod Rutier actualizat prevede sancțiuni mai severe pentru șoferii care depașesc limitele de viteza, inclusiv amenzi mai consistente și posibilitatea suspendarii permisului pentru cei care incalca regulile pe drumurile județene.

- Anunț important pentru toți șoferii! Neatenția ii poate costa extrem de scump. Mai exact, daca fac aceasta greșeala in trafic, risca amenzi de peste 4000 de lei. Detaliul la care ar trebui sa fie atenți de acum inainte de fiecare data cand se urca in mașina. Șoferii risca amenzi de peste 4000 de lei…

- Sezonul rece și-a facut deja simțita prezența in mai multe colțuri din țara, inclusiv in zona de munte a Clujului. Șoferii trebuie sa iși ia masuri suplimentare de siguranța, montarea anvelopelor de iarna fiind una dintre acestea.

- Se iau noi masuri- Cei care incalca legea risca amenzi de pana la 50.000 de leiAgenția Naționala de Administrare Fiscala introduce noi masuri! Șoferii vor avea noi obligații, iar cei care incalca legea risca amenzi de pana la 50.000 de lei. Noul sistem a fost introdus pentru a preveni evaziunea…

- Odata cu racirea vremii si cu primele zapezi, tot mai multi soferi au inceput sa schimbe anvelopele de vara cu cele de iarna. Preturile unor modele de anvelope noi sunt mai mari decat toamna trecuta.