Stiri pe aceeasi tema

- Filiala din județul Mureș a Societații Cultural-Patriotice „Avram Iancu" organizeaza, cu ocazia implinirii a 106 ani de la Ziua Unirii Basarabiei cu Romania din 1918, un eveniment intitulat „IntrUnirea Tinerilor la Casa Iancului: Gusta Basarabia!", care va avea loc vineri, 29 martie, incepand cu ora…

- Autor al consacratei „Istorii critice a literaturii romane” – despre cinci secole de literatura, Manolescu a murit dupa ce recent a facut o criza cardiaca. The post BIOGRAFIE Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din Romania, a incetat din viața first appeared on Informatia Zilei .

- A murit Nicolae Manolescu. Era presedintele Uniunii Scriitorilor din Romania și avea 84 de ani Nascut pe 27 noiembrie 1939, la Ramnicu Valcea, Nicolae Manolescu s-a stins din viata astazi, relateaza mediafax.ro. Directia Judeteana pentru Cultura Valcea a postat pe Facebook: „Nicolae Manolescu s-a stins…

- Marcel Ciolacu: Singura alianța posibila din 2025 este cu PNL, ”calea corecta” Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, considera ca alianța intre PSD si PNL dupa alegeri reprezinta singura varianta viabila. „Cum ar fi aratat Romania in acest moment fara sa existe o stabilitate politica? Da, sunt…

- Cate concedii medicale au fost acordate in Romania. Președintele CNAS: ”populația este intr-adevar bolnava” Peste 3 milioane de concedii medicale au fost acordate in Romania, in anul 2023. Cele mai lungi au fost pentru boli oncologice, pentru afecțiuni legate de sarcina și concedii prenatale. „In medie,…

- Vechile stațiuni din Romania, devenite celebre in toata Europa pentru efectele terapeutice ale apelor, revin la viața. Stațiunea Baile Sarate Ocna Mureș, din județul Alba, a fost inființata in anul 1876 și era una dintre ”perlele” turismului romanesc. In 2023, stațiunea a fost reconstruita și de cand…

- O noua stațiune balneara in Romania atrage atenția turiștilor și aduce incasari semnificative in primul an de funcționare. Investiția de opt milioane de euro in Baile Sarate din Ocna Mureș, județul Alba, a generat deja venituri de doua milioane de euro, p

- Femeie din Ocna Mureș, condamnata pentru fals informatic. Și-a ajutat iubitul sa obțina un certificat de vaccinare pentru Covid O femeie care a lucrat la centrul de vaccinare anti-Covid din Ocna Mureș a fost condamnata pentru fals informatic. O pedeapsa a primit și iubitul ei, care i-a fost complice. …