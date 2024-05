Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a invocat bucuria si pacea intr un mesaj transmis credinciosilor care sarbatoresc Pastele duminica aceasta. Papa Francisc a invocat bucuria si pacea intr un mesaj transmis credinciosilor care sarbatoresc Pastele duminica aceasta, conform Agerpres."Adresez, cu multa afectiune, cele mai…

- Geopolitica mondiala este lovita de doua conflicte care afecteaza mai multe țari. In Europa razboiul din Ucraina cauzat de invazia Rusiei, care a implinit doi ani in februarie și ramane stagnant. Apoi, in urma cu șase luni, a inceput confruntarea dintre Israel și Gaza, la care au participat și alte…

- Cel mai cautat fugar american a fost prins in Piața Sf. Petru din VaticanPoliția italiana l-a arestat pe cel mai cautat fugar american. Acesta a fost prins in Piața Sf. Petru din Vatican. Piața era ocupata cu pelerini și turiști deoarece Papa Francisc ținea audiența generala.

- Suveranul Pontif a facut din nou apel la politicieni „sa se opreasca putin si sa incerce sa negocieze" pacea in Ucraina si in Orientul Mijlociu. Papa Francisc si-a exprimat sprijinul pentru „toti" cei care lucreaza pentru a reduce tensiunile, informeaza EFE, citata de Agerpres.„Fie ca rugaciunea noastra…

- Papa Francisc i a incurajat duminica pe politicieni "sa se opreasca putin si sa incerce sa negocieze pacea in Ucraina si in Orientul Mijlociu si si a exprimat sprijinul pentru "toti cei care lucreaza pentru a reduce tensiunile, potrivit Agerpres."Fie ca rugaciunea noastra pentru pace sa nu esueze, pentru…

- Dupa izbucnirea conflictului din Fașia Gaza, China a acționat pentru incheierea unui armistițiu, protejarea civililor și imbunatațirea crizei umanitare. Diplomatul chinez Wang Kejian a vizitat Egipt, Palestina, Israel, Qatar și alte țari din Orientul Mijlociu pentru impulsionarea destinderii situației…

- Papa Francisc a declarat sambata ca este inca bolnav dupa ce a avut simptome asemanatoare gripei timp de o saptamana si a cerut din nou unui consilier sa ii citeasca discursul in timpul unei audiente, dupa ce a facut acest lucru de mai multe ori in ultimele zile, relateaza ANSA, citata de Agerpres."Va…

- Ministrul german de Externe, Annalena Berbock, a vorbit despre necesitatea unor garanții de securitate intre Israel și Palestina, care sa stea la baza unei decizii politice cu privire la coexistența celor doua state. Despre aceasta scrie Reuters cu referire la discursul ei de la Conferința de Securitate…