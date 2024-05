Peste 5.500 de persoane din regiunea Bucuresti - Ilfov au primit asistenta medicala de urgenta in perioada minivacantei de 1 Mai si de Paste. Conform managerului general al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIF), Alis Grasu, 479 dintre solicitari fiind facute doar in noaptea de Inviere, relateaza Agerpres.In perioada 30 aprilie, ora 19.00 - 5 mai, ora 08.00, 5.509 persoane au beneficiat de serviciile SABIF, dintre care 3.490 au fost cazuri de cod rosu sau cod galben, a detaliat Grasu.Totodata, echipajele SABIF au asigurat asistenta medicala pentru 324 de persoane in loc public.In noaptea…