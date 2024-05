Stiri pe aceeasi tema

- A fost cod portocaliu de averse torențiale, duminica dupa masa, in unele zone ale județului Arad. Chiar daca avertizarea de cod portocaliu a fost emisa... The post VIDEO. Ploaie torențiala și grindina in județul Arad, in urma codului portocaliu de vreme rea appeared first on Special Arad · ultimele…

- Alerta meteo in mai multe județe din Romania! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis avertizari nowcasting de tip Cod galben pentru mai multe zone, in special din județele Cluj, Salaj, Gorj, Valcea și Alba. Conform informațiilor furnizate de ANM, duminica dupa-amiaza, mai multe localitați…

- VIDEO Ploaie torențiala cu grindina la Galda de Jos: Furtuna și ploi abundente in județul Alba anunțate de ANM pana la ora 15:00 VIDEO Ploaie torențiala cu grindina la Galda de Jos: Furtuna și ploi abundente in județul Alba anunțate de ANM pana la ora 15:00 O ploaie torențiala cu grindina și gheața…

- Avertizare de vreme rea in zona montana a județului Dambovița. Meteorologii au emis o atenționare Cod galben, valabila 24 de ore, in intervalul marți, 16 aprilie, ora 15.00 – miercuri, 17 aprilie, ora 15.00. Astfel, in zona de munte a județului nostru vor fi perioade de instabilitate atmosferica accentuata.…

- Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis doua avertizari meteo Cod portocaliu și Cod galben de vreme rea. Prima avertizare meteo ANM Cod galben este valabila in intervalul 1 aprilie, ora 20:00 – 2 aprilie, ora 08:00. In intervalul menționat vantul se va intensifica treptat…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut, in urma cu puțin timp, un anunț important de ultim moment! Specialiștii au emis Cod portocaliu și Cod galben de vreme rea, in mai multe județe din Romania. Iata zonele vizate de anunțul meteorologilor!

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au facut un anunț de ultim moment. A fost emis cod portocaliu și cod galben de vreme rea pentru mai multe zone ale Romaniei. Meteorologii anunța ninsori abundente, strat de zapada, vant și ploi.

- Ninsorile și viscolul revin in Romania! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cod portocaliu și galben de vreme severa in toata țara. Temperaturile vor scadea drastic, iar mai multe zone ale țarii se vor umple de zapada. Mwteorologii au revenit cu vești bune pentru iubitorii de iarna!