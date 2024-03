Diana Șoșoacă a rămas fără permis de conducere. Cum a fost surprinsă senatoarea de polițiști Diana Șoșoaca a ramas duminica fara demis de conducere și totodata a fost și amendata. Ce greșeala a facut in trafic și ce au constatat polițiștii? Senatoarea Diana Șoșoaca a ramas fara permis de conducere pentru 3 luni de zile. Aceasta circula duminica cu viteza de 110 km/h, pe un tronson de drum pentru care limita maxima de viteza este de 40 km/h. Polițiștii au anunțat ca potrivit normelor in vigoare, femeia a fost amenda cu 1.485 lei. In replica, senatoarea a susținut ca nu a condus cu viteza, a vorbit despre presiuni politice și a anunțat ca va contesta decizia polițiștilor. Diana Șoșoaca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Senatoarea Diana Șoșoaca susține ca este victima unui abuz al Poliției rutiere dupa ce a fost depistata cu 110 km/h intr-o zona unde limita maxima este de 40 km/h. Senatoarea Diana Șoșoaca a fost oprita duminica la pranz de catre polițiștii de la Rutiera, intrucat radarul a detectat ca circula cu o…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a ramas fara permis de conducere dupa ce ar fi fost prinsa de un echipaj de la Rutiera in timp ce conducea cu o viteza de peste 110 kilometri pe ora intr-o zona unde limita era de 40 km/h.Ea postat pe contul ei de Facebook un clip in care se vede in care se da jos din mașina…

- "La data de 10 martie a.c., in jurul orei 11:59, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu și acționau cu aparatul radar pe DN7- km16+600, polițiștii rutieri din Buftea au depistat un autoturism, condus de o femeie, care circula cu viteza de 110 km/h, pe un tronson de drum pentru…

- "La data de 10 martie a.c., in jurul orei 11:59, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu și acționau cu aparatul radar pe DN7- km16+600, polițiștii rutieri din Buftea au depistat un autoturism, condus de o femeie, care circula cu viteza de 110 km/h, pe un tronson de drum pentru…

