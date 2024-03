"La data de 10 martie a.c., in jurul orei 11:59, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu și acționau cu aparatul radar pe DN7- km16+600, polițiștii rutieri din Buftea au depistat un autoturism, condus de o femeie, care circula cu viteza de 110 km/h, pe un tronson de drum pentru care limita maxima de viteza este de 40 km/h.Potrivit normelor legale in vigoare, polițiștii au procedat la sancționarea contravenționala a persoanei care a condus autoturismul, cu amenda in valoare de 1.485 lei, precum și la reținerea permisului de conducere al acesteia, in vederea suspendarii exercitarii…