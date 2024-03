Șoșoacă a fost prinsă de radar cu 110km/h și a rămas fără permis. Scandal făcut de senatoare la mașina poliției - VIDEO Senatorea independenta Diana Șoșoaca, președintele partidului SOS Romania, a ramas duminica fara permis de conducere, dupa ce a circulat in zona Buftea cu o viteza de 110km/h deși limita de viteza era de 40km/h. Diana Șoșoaca a declarat intr-un video postat pe contul sau de Facebook ca a fost urmarita de acasa, ca doar pe ea au oprit-o polițiștii și ca se dorește sa fie impiedicata in alegeri, in contextul in care permisul ii va fi suspendat pe intreaga durata a campaniei electorale pentru alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie. Senatoarea a precizat ca va depune contestație. „La… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

