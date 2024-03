Diana Șoșoacă, încă o amendă după scandalul făcut în trafic: 1.000 lei pentru expresiile proferate la adresa polițiștilor rutieri Diana Șoșoaca a primit o noua amenda dupa afirmațiile și expresiile proferate la adresa polițiștilor rutieri in data de 10 martie, atunci cand aceasta a fost sancționata pentru depașirea limitei maxime de viteza. Senatoarea a luat o amenda de 1000 de lei, potrivit art. 2, pct. 1 din Legea 61/1991 actualizata, pentru ca a incalcat anumite norme de conviețuire sociala, a ordinii și liniștii publice.Diana Șoșoaca a facut circ dupa ce a ramas fara permis pentru 90 de zile. Senatoarea a fost prinsa de polițiști ca circula in localitate cu peste 110 kilometri pe ora.Șoșoaca susține ca totul este o manevra… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

