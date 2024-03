Șoșoacă a făcut scandal după ce a rămas fără permis. Gonea cu 110 km/h într-o zonă cu limită de viteză Senatoarea Diana Șoșoaca susține ca este victima unui abuz al Poliției rutiere dupa ce a fost depistata cu 110 km/h intr-o zona unde limita maxima este de 40 km/h. Senatoarea Diana Șoșoaca a fost oprita duminica la pranz de catre polițiștii de la Rutiera, intrucat radarul a detectat ca circula cu o viteza mult peste limita legala. Incidentul a avut loc in județul Ilfov, unde limita de viteza era de 40 km/h. Dupa ce radarul a inregistrat o viteza de deplasare de 110 km/h, Diana Șoșoaca a ramas fara permis pentru o perioada de 90 de zile, iar in plus, a primit o amenda in valoare de aproximativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

