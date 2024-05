Stiri pe aceeasi tema

- Ecuadorianul Jhonatan Narvaez (Ineos) a castigat sambata, la sprint, prima etapa a editiei cu numarul 107 a Turului ciclist al Italiei, devenind primul purtator al tricoului roz de lider la general, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Ciclistul sloven Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) a castigat luni prima etapa a Turului Tarii Bascilor 2024, un contratimp individual pe distanta de 10 km, in jurul localitatii Irun, potrivit Agerpres. Roglic a fost cronometrat in 12:34, fiind urmat de australianul Jay Vine (UAE Team Emirates, +7)…

- Ciclistul britanic Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) a castigat miercuri cursa Trofeul Umag, desfasurata in circuit in jurul orasului croat cu acest nume, pe un traseu de 142,3 km, potrivit Agerpres. Brennan s-a impus la sprint cu timpul de 3h07min40sec, fiind urmat in acelasi timp de francezul…

- Americanul Brandon McNulty (UAE Emirates) s-a impus marti in etapa a doua, un contratimp individual de 12,1 km, a Turului ciclist al Emiratelor Arabe Unite, desfasurata in circuit la Al Hudayriyat Island. McNulty s-a clasat pr primul loc cu timpul de 13min27sec, fiind urmat la doua secunde de australianul…

- Ciclistul neozeelandez Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) a castigat, duminica, etapa a 2-a a Turului Omanului, disputata intre Al Sifah și Qurayyat, pe distanta de 170 km, fiind cronometrat cu timpul de 4h 04 min. 04 sec. si preluand tricoul rosu al liderului la general de la australianul Caleb…

- Australianaul Caleb Ewan (Jayco AlUla) a castigat sambata, la sprint, prima etapa a Turului ciclist al Omanului, disputata in circuit la Muscat pe distanta de 177 km, fiind cronometrat in 4h 23 min. 28 sec.. Pe locurile urmatoare au sosit, in acelasi timp cu invingatorul, francezul Bryan Coquard…

- Ciclistul columbian Egan Bernal, castigatorul Turului Frantei in 2019 si al Turului Italiei in 2021, ia startul marti cu echipa sa nationala in editia a patra a Turului Columbiei, dar nu si-a stabilit niciun obiectiv concret, transmite EFE, potrivit Agerpres.''Sunt super entuziasmat, este un motiv…

- Ciclistul danez Mads Pedersen (Lidl-Trek) a castigat, duminica, cursa clasica Etoile de Besseges, ajunsa la editia cu numarul 54 si prima competitie din calendarul francez, la finalul unui contratimp individual pe distanta de 10,65 km, la Ales, in care s-a impus francezul Kvin Vauquelin (Arkea-B&B…