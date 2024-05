Stiri pe aceeasi tema

- Louis Munteanu (21 ani) s-a aratat extrem de dezamagit de eșecul usturator din Gruia. Farul a fost invinsa de CFR Cluj, scor 1-5, in ultima runda a play-off-ului. Pentru Munteanu a fost ultima partida in tricoul Farului. Urmeaza sa se intoarca la Fiorentina, de unde a fost imprumutat la formația lui…

- Gica Hagi, antrenorul Farului, este convins ca CFR Cluj nu va putea sa-l convinga pe Adrian Mazilu sa se alature formației antrenate de CFR Cluj. Hagi a lamurit aceasta situație chiar inainte de derby-ul cu CFR Cluj din ultima etapa, care va avea loc sambata, de la ora 21:00. ...

- Ca și in sezonul trecut, CFR Cluj și Farul Constanța se intalnesc in Gruia in ultimul meci al play-off-ului. Atunci, deja campioni matematic, constanțenii au caștigat și au pus in pericol participarea ardelenilor in cupele europene, ceea ce l-a facut pe Dan Petrescu sa aiba o ieșire nervoasa la adresa…

- Atacantul Ionut Cojocaru (20 de ani) spune ca iși dorește sa joace in cupele europene cu Farul, dupa ce „marinarii” au umilit-o pe CFR Cluj, scor 5-1, in runda cu numarul #5 din play-off-ul Superligii. Tanarul jucator a reușit un meci formidabil. A inscris de doua ori și a pasat decisiv la primul gol.…

- Imprumutat Petrolului in debutul sezonului și retrimis la Constanța dupa numai 2 luni, Ionuț Cojocaru a „explodat” sub comanda lui Gica Hagi. Contra lui CFR Cluj a marcat golul doi cu o superexecuție. Ionuț Cojocaru, 20 de ani, s-a numarat vineri seara printre cei mai buni jucatori ai Farului in duelul…

- Dupa umilința suferita cu Corvinul in sferturile Cupei Romaniei Betano, scor 0-4, jucatorii de la CFR Cluj s-au dus in fața galeriei. Otto Hindrich, portarul de rezerva, a inceput sa planga, potrivit iamsport. Iar primul care a plecat din fața galeriei a fost Cristi Manea, aflat in ultimele luni de…

- Farul a remizat la Botoșani, scor 0-0, dar a obținut calificarea in play-off. Gica Hagi și Gica Popescu recunosc ca jocul din prima parte a sezonului a fost sub așteptari, dar ca importanta a fost atingerea obiectivului. Farul și Sepsi Sf. Gheorghe au obținut ultimele doua locuri din play-off, la capatul…

- Razvan Sava (21 de ani), portarul lui CFR Cluj, a oferit prima reacție dupa remiza inregistrata de echipa sa pe terenul Farului, scor 1-1, in etapa #29 din Superliga. Goalkeeperul este de parere ca echipa sa a inceput foarte slab meciul, dar și-a revenit pe final. Mai mult decat atat, Sava a adaugat…