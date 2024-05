Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de joi, 18 aprilie 2024, a reality-show-ului Survivor All Stars ii aduce, din nou, in prim-plan pe Zanni și Alexandra Duli. De aceasta data insa, nu in cele mai bune relații. In scena intra și Ana Porgras, care pare ca s-a impacat cu rivala ei. „Pentru mine am venit”. Un nou joc tensionat in…

- Coman, ochi și urechi atunci cand vine vorba de soția lui! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar unul dintre foștii mari jucatori ai fotbalului romanesc și, totodata, fostul conducator de la echipa de fotbal AFC Hermannstadt.…

- Celebrul actor traiește cele mai frumoase momente. Robert Pattinson din filmul Amurg a devenit tatic! El și partenera sa au devenit parinți, dezvaluriea a fost facuta in urma cu puțin timp. Cine este Suki Waterhouse, femeia care i-a schimbat viața. Robert Pattinson a devenit tatic Sunt momente emoționante…

- Claudiu Petrila uita complet de fotbal atunci cand este in preajma iubitei sale! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat Claudiu Petrila. Și, fotbalistul formației din Giulești nu a fost vazut singur in timp ce…

- Este clar ca nimic nu se compara cu momentele petrecute in doi! Imagini rare cu femeia care i-a pus inima pe jar lui Alex Chipciu. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini rare.

- Prietenul lui Mihai, baiatul de 14 ani lovit mortal la Boldurești, a relatat detalii din seara tragica, in care și-a pierdut amicul. Boris a povestit, in cadrul unui interviu cu Adrian Prodan, ca a incercat sa-l traga pe Mihai de maneca, pentru a-l salva, dar și ca și-a sunat rudele, pentru a le cere…

- Fara doar și poate, Roxana Dobre i-a pus capac lui Florin Salam! Dovada clara ca manelistul nu pleaca nicaieri fara femeia in brațele careia și-a gasit fericirea și liniștea. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lor și i-au surprins in ipostaze de…