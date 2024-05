Stiri pe aceeasi tema

- ”In urma unui apel la 112 a fost anuntat un accident feroviar care s-a produs in orasul Targu Frumos. Evenimentul s-a produs intre trenul Iasi - Bacau 5415 si un auturism, in care se afla doar conducatorul autoturismului. A rezultat o singura victima constienta, neincarcerata. Victima prezinta doar…

- Istoria punerii/scoaterii/repunerii dalelor din Piața Catedralei atinge un nou capitol azi, unul cu un potențial risc exploziv. Din informațiile pe care le avem se pare... The post Au scapat ca prin urechile acului! Țeava de gaz, taiata cu flexul in Piața Catedralei appeared first on Special Arad ·…

- Aventura incheiata cu dosar penal, in Apuseni: Doi minori au scapat ca prin urechile acului, dupa ce au plonjat cu o mașina in lacul Tau Brazi Aventura incheiata cu dosar penal, in Apuseni: Doi minori au scapat ca prin urechile acului, dupa ce au plonjat cu o mașina in lacul Tau Brazi Doi minori din…

- Un barbat de 67 de ani, din judetul Neamt, și-a gasit sfarșitul in propria locuința, dupa ce a adormit langa o tigara aprinsa. Aceata murit de ars in propria casa. Vecinii au dat alarma, insa a fost mult prea tarziu pentru barbatul de 67 de ani care n-a mai putut fi salvat.

- Lovitura grea pentru celebrul Victoraș Micula! Cunoscutul milionar a fost condamnat la inchisoare, dupa ce ar fi transportat arme și muniție in propria locuința. Cu atat mai mult, el ar fi tras cu o arma letata de pe un pod din Oradea. Decizia luata de judecatori.

- GRAV… Primarul comunei Gherghești, Neculai Nixon Ibanescu, a scapat ca prin urechile acului dintr-un accident, care-i putea fi fatal. La Ivești, a ieșit dintr-un drum lateral și a fost izbit violent, chiar in portiera sa de o șoferița fara experiența. Accidentul a fost atat de puternic, incat mașina…

- Fanii muzicii populare trec printr-un adevarat coșmar. Mile Povan, un cunoscut interpret de muzica populara de la noi, și-a pierdut viața, in urma cu puțin timp. Zeci de mesaje de regret curg pe rețelele sociale ale artistului Mile Povan. Iata de ce ar fi decedat artistul gasit fara suflare in propria…

- Un batran de 80 de ani a fost gasit decedat intr-o locuința de pe strada Libertații din Turda.Barbatul a fost gasit de pompieri, carora le-a fost solicitat sa intervina și sa asigure accesul in locuința deoarece batranul nu le mai raspunsese aparținatorilor de o buna vreme de timp.Din nefericire,…