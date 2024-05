Stiri pe aceeasi tema

- Cinci echipe s-au duelat pe piesa „Sempre Sempre”, transformați in Albano și Romina Power, in semifinala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 18 mai 2024. Echipa aflata pe primul loc a obținut „biletul” spre finala.

- Aventura transformarilor a continuat aseara la Antena 1, cu personaje pe masura concurentilor, muzica live și multa voie buna. Cea de-a douasprezecea gala a celui de-al 20-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! a fost caștigata aseara de catre Jo și Liviu Teodorescu, cu o super transfomare ȋn Katy…

- Jo și Liviu Teodorescu au caștigat a 12-a gala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 4 mai 2024. Cum au reacționat cand au aflat ca transformarea lor a fost cea mai apreciata de colegii de la canapea.

- Te cunosc de undeva vine cu o mulțime de provocari. In ediția din aceasta seara, Bella Santigo și Barbasa Isasi au caștigat, avand punctajul de 60 de puncte. Cele doua au interpretat pe Cardi B și Megan Thee Stallion, reușind sa faca un adevarat show pe scena.

- Jo și Liviu Teodorescu au ridicat atat juriul, cat și pe concurenți in picioare, pentru dans. Transformarea lor in Oana Radu a adus multa bucurie in platoul de la Te cunosc de undeva, unde au interpretat piesa cu 80 de milioane de vizionari a artistei.

- Zarug și Eliza au impresionat cu momentul lor spectaculos din a patra gala Te cunosc de undeva! sezoul 20 din 9 martie 2024. Concurenții au dat tot ce au avut mai bun, iar unul dintre jurați le-a acordat mult ravnitul bonus de 100 de puncte.

- In ediția cu numarul trei a emisiunii "Te cunosc de undeva!" sezonul 20, Cristi Iacob a decis sa acorde bonusul de 100 de puncte. Juratul a spus ca deși e cam devreme, pentru ca sezonul abia a inceput, nu avea cum sa nu rasplateaca momentul unui echipe cu acest punctaj.

- Gala a treia a emisiunii "Te cunosc de undeva!" din sezonul 20, care a avut loc pe 2 martie 2024, a adus o surpriza neașteptata atat concurenților, cat și telespectatorilor acestui show captivant.