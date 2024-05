Stiri pe aceeasi tema

- Patru perechi s-au calificat in Marea Finala Te cunosc de undeva! sezonul 20, in urma unei gale cu rasturnari dramatice de clasament. Cine li s-a alaturat lui Jo și Liviu Teodorescu in lupta pentru marele premiu.

- Emoții mari in ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva. Cinci echipe s-au transformat in Al Bano și Romina Power. Concurenții au interpretat piesa „Sempre Sempre”. O echipa a ajuns direct in Marea Finala.

- Cinci echipe s-au duelat pe piesa „Sempre Sempre”, transformați in Albano și Romina Power, in semifinala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 18 mai 2024. Echipa aflata pe primul loc a obținut „biletul” spre finala.

- Ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva a adus, ca de fiecare data, transformari spectaculoase, așa cum este și in cazul primei echipe care a venit cu un moment special. Paula Chirila și Romica Țociu s-au transformat in Dalida, transformare care s-a dovedit o adevarata provocare pentru cei…

- Jo și Liviu Teodorescu s-au transformat in Annie Lennox și David Bowie in a opta gala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 6 aprilie 2024. Cei doi au reușit sa emoționeze pe toata lumea cu interpretarea piesei „Under Pressure”.

- Ediția din aceasta seara a inceput cu un show incendiar pe scena Te cunosc de undeva! Bella Santiago și Barbara Isasi s-au transformat in Bruno Mars și au intrat perfect in ”pielea” artistului! Iata ce au spus jurații!

- Jo și Liviu Teodorescu s-au transformat in Oana Radu in a patra gala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 9 martie 2024. Hitul iubirii pe muzica de taraf, cu 80 de milioane de vizualizari, i-a ridicat pe toți la dans.

- Liviu Teodorescu a devenit tata pentru prima data in urma cu 7 luni, atunci cand a aparut pe lume fiica lui, Ecaterina. Iata ca rolul de parinte ii priește de minune concurentului de la Te cunosc de undeva, astfel ca deja el și soția lui, Iulia, se gandesc sa-și mareasa familia. Daca el zice ca inca…