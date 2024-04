Stiri pe aceeasi tema

- Connect-R și Shift au caștigat a opta gala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 6 aprilie 2024. Momentul marca Benny Hill l-a impresionat pe Mihai Petre care a hotatat sa le acorde bonusul de 100 de puncte pentru cat de bine au respectat referința.

- In ediția din aceasta seara, de pe data de 6 aprilie 2024, a emisiunii Te cunosc de undeva de la Antena 1, sezonul 20, Cuza și Emi au vorbit despre momentul lor. Iata in cine s-au transformat cei doi concurenți ai emisiunii!

- Ediția cu numarul șapte la show-ului Te cunosc de undeva a luat sfarșit! Dupa multe momente spectaculoase și emoții mari, o echipa a fost desemnata caștigatoare! Ozana Barabancea a oferit bonusul de 100 de puncte! Iata cine a caștigat ediția a șaptea!

- S-a incheiat o noua ediție incendiara Te cunosc de Undeva! Și in aceasta seara doi concurenți au convins jurații, dar și pe colegii lor, ca merita sa fie caștigatorii galei cu numarul cinci. Bonusul de 100 de puncte nu a fost acordat.

- Zarug și Eliza au impresionat cu momentul lor spectaculos din a patra gala Te cunosc de undeva! sezoul 20 din 9 martie 2024. Concurenții au dat tot ce au avut mai bun, iar unul dintre jurați le-a acordat mult ravnitul bonus de 100 de puncte.

- In ediția cu numarul trei a emisiunii "Te cunosc de undeva!" sezonul 20, Cristi Iacob a decis sa acorde bonusul de 100 de puncte. Juratul a spus ca deși e cam devreme, pentru ca sezonul abia a inceput, nu avea cum sa nu rasplateaca momentul unui echipe cu acest punctaj.

- Gala a treia a emisiunii "Te cunosc de undeva!" din sezonul 20, care a avut loc pe 2 martie 2024, a adus o surpriza neașteptata atat concurenților, cat și telespectatorilor acestui show captivant.

- Vedetele care participa la Te cunosc de undeva All Stars 2024 Antena 1 pregatește un nou sezon al emisiunii Te cunosc de undeva. Filmarile pentru sezonul cu numarul 20 au inceput deja. Este vorba despre un sezon de tip Best Of, la care vor participa cei mai buni concurenți din edițiile anterioare. Și…