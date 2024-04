Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, de pe data de 6 aprilie 2024, a emisiunii Te cunosc de undeva de la Antena 1, sezonul 20, emoțiile au fost la cote maxime și asta pentru ca toate echipele s-au descurcat foarte bine și au reușit sa-i surprinda pe jurați. Iata cine a caștigat cea de-a opta ediție a emisiunii!

- Ediția cu numarul șapte la show-ului Te cunosc de undeva a luat sfarșit! Dupa multe momente spectaculoase și emoții mari, o echipa a fost desemnata caștigatoare! Ozana Barabancea a oferit bonusul de 100 de puncte! Iata cine a caștigat ediția a șaptea!

- S-a incheiat o noua ediție incendiara Te cunosc de Undeva! Și in aceasta seara doi concurenți au convins jurații, dar și pe colegii lor, ca merita sa fie caștigatorii galei cu numarul cinci. Bonusul de 100 de puncte nu a fost acordat.

- Zarug și Eliza au impresionat cu momentul lor spectaculos din a patra gala Te cunosc de undeva! sezoul 20 din 9 martie 2024. Concurenții au dat tot ce au avut mai bun, iar unul dintre jurați le-a acordat mult ravnitul bonus de 100 de puncte.

- Cea de-a doua gala de la Te cunosc de undeva a adus transformari spectaculoase. Concurenții au primit noi provocari, iar la finalul ediției a fost anunțata echipa caștigatoare. Au obținut 70 de puncte.

- Cea de-a doua ediție de la Te cunosc de undeva! a adus o noua provocare pentru Romica Țociu și Paula Chirila. Cei doi au fost nevoiți sa intre in pielea lui Jerry Lee Lewis. De la coregrafie pana la textul piesei, concurenții au avut ceva probleme la repetiții, dar nu și pe scena.

- In sezonul cu numarul 20 al emisiunii Te cunosc de Undeva!, Romica Țociu și Paula Chirila fac echipa. In prima ediție a emisiunii, cei doi concurenți s-au transformat in Andra și Maria Tanase și au interpretat piesa „Cine iubește și lasa”.

- In prima ediție a sezonului 20 a emisiunii Te cunosc de undeva!, Alina Pușcaș și Andreea Balan au reușit sa atraga toate privirile cu ținutele lor. Cele doua au stralucit și la propriu, și la figurat, in rochiile argintii.