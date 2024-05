Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva, ultima din Sezonul 20, Liviu Teodorescu și JO s-au transformat in Calum Scott și Leona Lewis și au interpretat melodia „You are the reason”. Cei doi concurenți au avut primul moment din competiția pentru marele premiu.

- Marea finala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20.00, la Antena 1 aduce cele 4 echipe de finalisti pentru ultima oara in lupta pentru trofeul sezonului si premiul in valoare de 15.000 de Euro. Sambata aceasta, pe langa marii castigatori ai sezonului 20, telespectatatorii vor afla…

- Semifinala sezonului 20 Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20.00, la Antena 1 aduce ȋn fata telespectatorilor un record absolut ȋn istoria transforming show-ului: cinci echipe vor deschide spectacolul de sambata intr-un duel nemaivazut.

- Jo și Liviu Tedorescu s-au transformat in Katy Perry și Juicy J in a 12-a gala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 4 mai 2024. Hit-ul „Dark Horse” a rasunat pe scena transforming show-ului.

- Sambata aceasta, ȋn cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata ȋncepand cu ora 20.00 la Antena 1 ȋi va provoca pe Jo și Liviu sa se ȋntoarca ȋn copilarie, ȋntr-o perioada cand desenele animate erau principala preocupare. Cei doi au primit de la rule

- O noua ediție a emisiunii Te cunosc de Undeva și-a desemnat caștigatorii. Deși au reușit sa iși convinga colegii și jurații ca merita sa caștige gala, cei doi concurenți nu au reușit sa iși adjudece și bonusul de 100 de puncte, care la aceasta ediție nu a fost acordat.

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul cinci a emisiunii Te cunosc de undeva!, difuzata pe data de 16 martie 2024, Dima Trofim și Alexia Țalavutis s-au transformat in Baby Shark. Cum au comentat jurații momentul lor.

- Seara incarcata de emotie sambata, de la 20:00, la Te cunosc de undeva!. Pentru prima oara in sezonul 20, unul dintre jurati va folosi bonusul de 100 de puncte care va aduce cu sine o schimbare drastica a clasamentului.