- Consilierul pentru securitate nationala al SUA, Jake Sullivan, a declarat luni ca administratia presedintelui Joe Biden nu considera uciderea palestinienilor din Gaza de catre Israel in razboiul sau cu Hamas drept un genocid, relateaza Reuters.

- In declarațiile sale, Iohannis a specificat ca este vorba de un sistem din cele trei aflate in curs de operaționalizare. Sistemul care e deja operațional nu va fi trimis Ucrainei.„Exista nevoia unor sisteme avansate in Ucraina. In acest fel in ultimele saptamani e o discuție intensa despre cine poate…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, primele declarații de la intalnirea cu Joe Biden, președintele SUA, in Biroul Oval.”Am incercat nu doar sa fim membri NATO, ci și sa lucram la relațiile bilaterale. Romania incearca sa faca tot ce poate mai bine pentru a impiedica Rusia sa caștige razboiul ”,…

- „Domnul Florin Piersic a ajuns la ora 22:30 la Institutul de Boli Infectioase "Matei Bals".Nu este pe sectia de Terapie Intensiva, este internat pe o sectie normala, este stabil si urmeaza sa fie evaluat in cel mai scurt timp.Familia isi doreste sa se pastreze confidentialitatea informatiilor legate…

- Camera Reprezentanților a Congresului american va supune la vot sambata, 20 aprilie, proiecte de lege privind un pachet de ajutor destinat Ucrainei, Israel și Taiwan, a anuntat miercuri presedintele republican al institutiei, Mike Johnson, transmit AFP și Reuters, citate de Agepres.Potrivit lui Johnson,…

- Zeci de drone iraniene au fost lansate sambata seara spre Israel. In cateva ore vor ajunge in spațiul aerian israelian. Dronele au fost observate deasupra Irakului. Spațiile aeriene din Egipt, Israel, Liban, Iordania, Irak, Kuweit și parți din Iran au fost inchise pentru zborurile comerciale. Apararea…

- Fosta presedinta a Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, o aliata apropiata a presedintelui Joe Biden, si alti 39 de legislatori democrati au semnat o scrisoare prin care ii cer liderului de la Casa Alba sa suspende transferul de arme catre Israel, a informat sambata EFE, relateaza Agerpres.

- John Kirby, purtatorul de cuvant al presedintelui Joe Biden in domeniul securitatii nationale, a transmis ca Casa Alba inca nu are inca multe informații despre atacul din capitala rusa, insa „gandurile noastre se indreapta catre victime”.„Gandurile noastre se indreapta, desigur, catre victimele acestui…