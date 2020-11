Stiri pe aceeasi tema

- Doi pacienti in stare grava din Sibiu, diagnosticati cu COVID-19, au ajuns la o clinica din Germania, cu avioane platite de ei, din cauza ca spitalele publice in care erau internati, Spitalul Militar de Urgenta si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta, nu au ECMO, adica „plaman articial” functional, potrivit…

- Un pacient din Romania diagnosticat cu Covid-19 a fost transferat in strainatate la cererea familiei. Pacientul era internat a Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu , unitate medicala care in ultima vreme a adunat multe controverse . Este primul pacient din Romania cu Covid-19 care a…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a dispus ca fiecare mare spital din tara sa-si creeze o sectie pentru bolnavii de COVID-19, dupa ce miercuri Bulgaria a atins un record de peste 4.000 de infectari zilnice si mai multi pacienti cu simptome severe de COVID-19 nu au fost primiti in spitale, relateaza agentia…

- Inspectorul școlar general Mihai Mureșan, șeful Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Nasaud este convins ca Romania ar trebui sa ia exemplul Franței sau Angliei, țari care ”au inchis tot mai puțin școala”. ”Mai multe studii au aratat ca școala nu este principalul factor de raspandire a virusului…

- Spitalele din Romania au, in total, 1.048 de paturi de Terapie Intensiva alocate tratarii pacienților bolnavi de COVID-19, dintre care 981 pentru adulți și 67 pentru copii, arata un document intern al Ministerului Sanatații, obținut de HotNews.ro. Dintre acestea, 273 de paturi ATI pentru adulți și 62…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Timisoara, ca toate spitalele din tara trebuie sa aloce 10% din capacitatea de terapie intensiva si 15% din celelalte locuri pentru cazurile de infectari cu SARS-CoV-2, transmite Agerpres. “La nivel national, am cerut (acest lucru, n.r.) la spitalele…

- 2.158 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Romania, un record absolut de la inceputul pandemiei. Numarul de teste efectuate, in 24 de ore, a fost de 26.021, ceea ce face ca rata imbolnavirilor sa creasca la 8,29 la suta. In ultimele saptamani, mai mulți medici, intre care…