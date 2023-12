DNA i-a săltat pe inspectorii Antifraudă București. Ar fi luat mită de la patronii unor firme evazioniste Doi inspectorii de la Antifrauda București ar fi ajutat patronii unor firme sa iasa bine la controalele facute de Direcția Antifrauda Fiscala București, in schimbul unor sume de bani. Procurorii DNA ii acuza de luare de mita, fals in inscrisuri oficiale, trafic de influența. Procurorii anticorupție au facut descinderi, joi, chiar la sediul Agenției Naționale de […] The post DNA i-a saltat pe inspectorii Antifrauda București. Ar fi luat mita de la patronii unor firme evazioniste appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

