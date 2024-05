Stiri pe aceeasi tema

- O nava sub pavilion Tanzania s-a scufundat sambata dimineața pe Marea Neagra, in apropierea localitații Sfantul Gheorghe, dincolo de limita apelor teritoriale. Din primele informații, opt marinari au fost salvați, iar trei sunt dați disparuți. Nava din Tanzania se numește Mohammad Z, dar nu se cunosc…

- Pachetul include arme pe care Ucraina le-a cerut, inclusiv muniții pentru sistemul de rachete Patriot, sisteme și muniții pentru sistemul de rachete de artilerie de mare mobilitate (HIMAR), rachete antiaeriene Stinger, rachete de artilerie de 155 mm, vehicule de lupta Bradley și vehicule protejate impotriva…

- O angajata a unei unitati militare din Bucuresti a fost arestata pentru ca si-a fi batut fetita de doar doua luni pana aproape de coma. Copila a fost adusa la Spitalul de Pediatrie din Ploiești chiar de mama ei, iar medicii au constatat ca avea multiple fracturi. Procurorii militarii trebuie sa faca…

- O romanca din Italia a facut avort acasa, apoi a ascuns fatul intr-un congelator. Polițiștii au gasit bebelușul de 4 luni inghețat complet. Cazul a șocat Italia, iar romanca a ajuns pe mana poliției. Totul a ieșit la iveala dupa ce femeia s-a prezentat la spital cu sangerari abundente și le-a spus doctorilor…

- DNA anunta, vineri, ca procurorii au ridicat documente de la Primaria Bucuresti, in cadrul unui dosar penal deschis in urma sesizarii depuse de mai multe persoane. ”Activitatea de ridicare a unor inscrisuri, reglementata de Codul de Procedura Penala, a fost realizata in contextul instrumentarii de catre…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus, joi seara, retinerea pentru 24 de ore a 16 membri ai galeriei Rapidului, intr-un dosar in care sunt acuzati ca foloseau ilegal materiale pirotehnice pe stadioane in timpul desfasurarii meciurilor de fotbal. Președintele clubului…

- Simona Halep a revenit miercuri noaptea in Romania si a declarat, la Aeroportul Henri Coanda, ca a primit decizia TAS cu mare bucurie. Ea spera sa joace pentru Romania la Jocurile Olimpice. Dupa un an și jumatate in care nu a mai putut juca tenis, Simona Halep (32 de ani) poate reveni pe teren. Acest…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri ca va propune in urmatoarele saptamani promovarea achizitiilor militare comune, in cadrul primei strategii industriale comunitare de aparare, similare cu cele realizate pentru cumpararea de vaccinuri anticoronavirus sau de gaze…