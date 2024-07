Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul-sef de politie Marius Coriolan Andrica a fost retinut de procurorii DNA, fiind acuzat ca ar fi pus la dispozitia unei persoane un hard disk continand inregistrari audio rezultate in urma unor activitati de supraveghere tehnica desfasurate intr-un dosar penal, informeaza Agerpres.

- O fosta specialista pe probleme de politica externa care a lucrat pentru CIA si Consiliul National de Securitate (NCS) al Casei Albe a fost inculpata in Statele Unite, sub suspiciunea ca a actionat ca agent de informatii pentru guvernul Coreii de Sud in schimbul unor bunuri de lux si al altor cadouri,…

- Serviciul Roman de Informatii și Ministerul de Interne primesc o derogare de la Guvern pentru a cumpara mașini. Guvernul a adoptat, vineri, o ordonanta de urgenta prin care structurile/institutiile din cadrul si subordinea Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii pot demara…

- UPDATE. 13.00. Un incident mai putin obisnuit a avut loc la o sectie de votare din comuna Cerat, Dolj, unde un agent de politie a fost inlocuit dupa ce a fost muscat de mana de o femeie. Politistul aflat la sectia de votare nr. 299 Cerat a intervenit deoarece se crease imbulzeala la intrare. „La […]…

- Cu patru zile inainte de alegeri, Silvestru Șoșoaca a fost saltat de mascați, iar George Simion este suspectat de Parchetul General pentru instigare la falsificarea semnaturilor pentru depunerea candidaturii independente al fostului soț a lui Șoșoaca la Parlamentul European. Parchetul General a anunțat…

- Poliția Romana a declanșat o ancheta interna pentru a verifica modul in care Diana Șoșoaca, aflata in campanile electorala și imbracata in uniforma militara, a ajuns sa urce pe o motocicleta de Poliție. Valer Kovacs, agentul care i-a permis Dianei Șoșoaca sa se urce pe motocicleta, a anunțat ca deja…

- Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi a ajuns la instanța cu o solicitare prin care cere procurorilor belginei ca EPPO sa deruleze ancheta achiziției de vaccinuri la nivelul UE. Procedura penala din Belgia este ca toate presupusele infracțiuni comise pe teritoriul sau sa fie investigate…

- Procurorii au mers, joi dimineața, la locuința fostului președinte Ion Iliescu pentru a-i aduce la cunoștința punerea sub acuzarea in dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. In varsta de 94 de ani, Iliescu a cerut sa ramana la domiciliu intrucat nu se poate deplasa la Parchetul General. „I-a fost adusa…