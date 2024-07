Scandal de corupție la Brașov. Cât dădeau șpagă polițiștii și jandamii ca să promoveze examenele la facultate Mai multi studenti ai unei universitati particulare cu sediul in municipiul Brasov sunt suspectati ca au dat unui profesor bani si diverse bunuri pentru a promova examenele anuale, inclusiv pe cel de licenta. Procurorii brasoveni, care instrumenteaza acest dosar, au facut, joi, 20 de percheziții in Capitala si in 11 judete. „In fapt, in perioada […] The post Scandal de corupție la Brașov. Cat dadeau șpaga polițiștii și jandamii ca sa promoveze examenele la facultate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scene incredibile surprinse in traficul din București, unde o femeie, care avea in geam semnul de incepator, avea in brațe o fetița care manevra volanul in intersecția dintre șoseaua Colentina și șoseaua Fundeni. Imaginile au fost postate in social media, iar Poliția a transmis ca s-a sesizat și face…

- Scene de groaza s-au derulat in cursul zilei de azi intr-un parc din Capitala. O mama și fiica ei au fost sfașiate de un Ciobanesc Carpatin. Polițiștii bucureșteni au fost sesizați de o persoana ca, intr-un parc de pe strada Județului din sectorul 2 al Capitalei, o femeie și fiica ei au fost atacate…

- Polițiștii din Capitala au descins la persoane care ar fi dat imprumuturi cu dobanzi de pana la 100%. Cinci barbați au fost reținuți in acest caz. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au pus in executare 3 mandate de percheziție domiciliara și 12 mandate de aducere, intr-un dosar penal in care sunt…

- Pensionarii militari au ieșit in strada fiindca au ajuns la capatul rabdarii. Joi, in Capitala, acestora li s-a alaturat la protest și Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP). Militari rezerviști din toata țara s-au adunat astazi in fața Ministerului Apararii Naționale.…

- Politistii de la Serviciul de Actiuni Speciale (SAS) au intervenit in forta intr-o locuinta din centrul Capitalei, dupa ce o femeie a anuntat ca a fost amenintata de fratele sau. Barbatul a fost agresiv si cu forțele de ordine, fiind impuscat de unul dintre politisti. Potrivit Poliției Capitalei, incidentul…

- Polițiștii bucureșteni au facut, in ultimele zile, sute de acțiuni pentru depistarea celor certați cu legea și pentru prinderea celor care vand pe strazi droguri. Au fost descoperite la traficanți diferite subtanțe interzise, inclusiv droguri in forma de ursuleți. Este vorba de mai multe comprimate…

- Un profesor de 62 de ani din Capitala este acuzat ca are o relație cu eleva de 18 ani. Relația a ieșit la iveala dupa ce in mediul online a aparut o filmare in care fata, care invața la un liceu din Sectorul 2, apare alaturi de cadrul didactic. Profesor de 62 de ani din […] The post VIDEO. Scandal la…

- O femeie de 31 de ani a murit, luni, dupa ce a cazut de la etajul 11 al unui bloc din Capitala. Politistii incearca sa stabileasca acum ce s-a intamplat. Potrivit unor surse judiciare este vorba despre o femeie, nascuta in Iran, care a cazut de la etajul 11 al unui bloc de pe Bulevardul […] The post…