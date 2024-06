Stiri pe aceeasi tema

- Patronii stației GPL, Ionuț Doldurea și Cosmin Stanga, care sunt judecați pentru distrugere, au reușit sa ajunga la o ințelegere cu oamenii afectați de exploziile devastatoare din Crevedia, carora le-au platit despagubiri pentru a-și repara casele. O singura familie le-a refuzat oferta, cea care a fost…

- Cei doi patroni ai statiei GPL din Crevedia, Ionut Doldurea si Cosmin Stanga, au fost trimisi in judecata de Parchetul General pentru savarsirea infractiunilor de distrugere din culpa si nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca, in legatura cu exploziile din 26 august 2023,…

- Cosmin Stinga si Ionut Doldurea, patronii firmei care opera depozitul GPL care a explodat anul trecut in localitatea Crevedia din judetul Dambovita, au fost trimiși in judecata pentru distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru, neluarea masurilor legale de securitate și sanatate in munca…

- Primarul comunei Crevedia, Florin Petre, a fost reales in funcție, in ciuda tragediei de anul trecut și a faptului ca a fost exclus din PSD. Cel puțin așa arata datele parțiale ale Autoritații Electorale Permanente, citate de Știri pe surse. Florin Petre ar fi caștigat un nou mandat cu 47,46% din voturi…

- Cosmin Stinga și Ionuț Doldurea, patronii firmei Flagas SRL care opereaza stația GPL din Crevedia explodata in 2023, au depus o plangere penala impotriva pompierilor comandanți ai intervenției. Casa de avocatura care ii reprezinta pe patronii stației GPL de la Crevedia a anuntaț, marți, ca aceștia au…

