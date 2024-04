Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Morar, Amalia Enache, David Popovici și Marius Manole și-au unit relațiile cu scopul de a construi o casa unde sa mute 12 copii cu nevoi speciale. In calitate de ambasadori ai unei cunoscute organizații non-guvernamentale, aceștia și-au propus sa stranga cu ajutor public bani necesari pentru a-i…

- In anul in care implinește 50 de ani, Adrian Minune deschide un hotel ”de milioane”, așa cum spune melodie de-a sa, in imediata apropiere a Bucureștiului, la Ștefaneștii de Jos. Pe numele sau Adrian Simionescu, solistul este unul dintre primii dezvoltatori ai comunei, incepand din anii 2000, pe cand…

- Ilie Șerbanescu, ministrul reformei in guvernul lui Victor Ciorbea, murit. Doctor in economie și publicit, proeminenta personalitate in lumea economica romaneasca, acesta implinise 81 de ani. Ultimii ani s-a luptat cu o crunta boala ce, din nefericire i-a adus sfarșitul. Mulți bancheri și politicieni…

- Tutela a statului pe averea lui Alain Delon! Legenda filmului francez a fost plasat in grija unui administrator de catre o curte de judecata din Franța. Decizia a fost luata de un tribunal specializat in protecția persoanelor vulnerabile. La inceputul anului, Alain Delon fusese plasat sub protecție…

- „In luna ianuarie 2024, exporturile FOB au insumat 7,085 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 9,043 miliarde euro. Fata de luna ianuarie 2023, exporturile din luna ianuarie 2024 au scazut cu 1,3%, iar importurile au scazut cu 4,8%. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in luna ianuarie 2024…

- Comertul cu bunuri non-petroliere a crescut cu 12,6% fata de anul precedent, in timp ce exporturile de bunuri si servicii au depasit 1.000 de miliarde de dirhami, stabilind un nou record, a declarat Thani Al Zeyoudi, ministrul Cmertului Exterior, intr-o postare separata pe social media. ”(Acest lucru)…

- Autoritațile administrației publice locale de orice nivel vor putea acorda in comodat agențiilor teritoriale de asistența sociala și prestatorilor de servicii din gestiunea acestora incaperi și alte bunuri necesare pentru desfașurarea activitații. Un PROIECT de lege care prevede acest lucru a fost examinat…

- ”In anul 2023, exporturile FOB au insumat 93,098 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 122,045 miliarde euro. In anul 2023, exporturile au crescut cu 1,3%, iar importurile au scazut cu 3,2%, comparativ cu anul 2022. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in anul 2023 a fost de 28,947 miliarde…