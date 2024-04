Cum arată viitorul hotel ”de milioane” al lui Adrian Minune! Cine din familia sa îl va administra/FOTO galerie In anul in care implinește 50 de ani, Adrian Minune deschide un hotel ”de milioane”, așa cum spune melodie de-a sa, in imediata apropiere a Bucureștiului, la Ștefaneștii de Jos. Pe numele sau Adrian Simionescu, solistul este unul dintre primii dezvoltatori ai comunei, incepand din anii 2000, pe cand a fost ales chiar consilier local și a ridicat primul complex de vile din zona. Datorita vedetei parangheliilor, localitatea in care prefera sa stea, și asta in ciuda situației sale financiare, s-a schimbat total. Cum arata viitorul hotel ”de milioane” al lui Adrian Minune! Cantarețul și-a susținut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

