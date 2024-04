Ilie Șerbanescu, ministrul reformei in guvernul lui Victor Ciorbea, murit. Doctor in economie și publicit, proeminenta personalitate in lumea economica romaneasca, acesta implinise 81 de ani. Ultimii ani s-a luptat cu o crunta boala ce, din nefericire i-a adus sfarșitul. Mulți bancheri și politicieni și-au exprimat regretul in spațiul public. Cu o bibliografie impresionanta ce cuprinde peste 600 de studii, articole și carți de specialitate, Ilie Șerbanescu a fost socotit drept pionierul cercetarii economice in Romania, expertizele sale fiind recunoscute și apreciate chiar și in afara țarii. Marius…