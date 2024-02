Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum am mai menționat AICI, bugetul Consiliului Județean Arad pe anul 2024 a depașit orice aștepari, ajungand sa fie aproape dubu fața de anul... The post Cați bani aloca CJA pentru animalele fara stapan. Secțiunea „bunuri și servicii” are un buget de cheltuieli de aproape 20 de milioane de euro…

- Bugetul municipiului pentru anul 2024 va fi de aproximativ 889,7 milioane de lei insemnand 89,99% din bugetul anului trecut. Așa arata simularea facuta de municipalitate și prezentata de primarul Ion Lungu in cadrul unei conferința de presa. Lungu a precizat ca unele cifre vor suferi unele modificari…

- Inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF au constatat ca o firma din București-Ilfov, care efectueaza prestari de servicii in domeniul metale feroase si neferoase, a inregistrat in evidențele contabile cheltuieli fictive de bunuri si servicii. Astfel s-a diminuat baza…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) a cerut Guvernului suplimentarea bugetului instituției pe acest an cu peste 191,6 milioane de lei de la Fondul de rezerva bugetara pentru plata integrala a salariilor și a pensiilor militare ale angajaților, iar Serviciul de Informații Externe (SIE) vrea 5 milioane…

- ”Societatile verificate au inregistrat in evidentele contabile achizitii fictive de bunuri sau servicii de la diferite persoane fizice si juridice, procedand astfel la diminuarea impozitelor si taxelor datorate bugetului general consolidat al statului si crearea unei aparente licite a tranzactiilor”,…

- ANAF a destructurat o mega-rețea de evaziune fiscala: prejudiciu de peste 6,2 milioane de lei pentru statul romanInspectorii antifrauda au identificat o rețea specializata in fraude economice in domeniul comercializarii de bunuri și servicii.„In perioada mai - octombrie 2023, inspectorii Directiei…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, inaintea ședinței de Guvern ca sanatatea primește 1.7 miliarde de lei pentru medicamente, servicii și dispozitive medicale, pentru derularea programelor naționale de sanatate curative, dar și pentru acordarea de tratamente compensate și gratuite. Astfel, va…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) aloca 2,21 milioane de lei, fara TVA, pentru servicii de mentenanta si suport pentru serverele HP, contractul urmand sa fie incheiat pe o perioada de 36 luni, potrivit anuntului de participare postat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). “Obiectul contractului…