Bugetul Sectorului 5, creștere cu 21% față de anul trecut Primaria Sectorului 5, condusa de Cristian Popescu Piedone, și-a bugetat pentru acest an venituri in creștere, iar cea mai mare contribuție o reprezinta cotele defalcate din impozitul pe venit. Consiliul Local al Sectorului 5 a adoptat proiect de buget pe 2024 care prevede o creștere cu 21% fața de 2023. Astfel, documentul propus de primarul Cristian Popescu Piedone prevede pentru acest an 1,679 miliarde de lei, comparativ cu 1,386 miliarde de lei din 2023 . Avem parte de o noua creștere in condițiile in care bugetul de anul trecut a fost mai mare cu 110.000.000 fața de 2022. Veniturile din 2024… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

