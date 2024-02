Românii cu datorii la bănci trebuie să știe asta! Apare o nouă taxă Avertisment pentru cetațenii romani care au imprumuturi la banci! Creșterea dobanzilor și instituirea unei noi taxe asupra instituțiilor financiare ar putea avea consecințe serioase asupra situației lor financiare. Datorita noii taxe impuse de guvern, bancile vor inregistra un profit mai mic. Taxa impusa de autoritațile statului va afecta negativ finanțele bancilor. CEO-ul BRD a explicat in cadrul unei conferințe de presa ca banca estimeaza ca va fi obligata sa plateasca intre 100 și 120 milioane de lei catre stat in 2024. Conform BRD, noua taxa pe care trebuie sa o suporte bancile este suplimentara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

