- Continue reading Cea mai mare companie de software listata la Bursa de Valori București, din Cluj, vrea o cifra de afaceri de o suta de milioane de euro in acest an și profit de zece milioane de euro, profit sub 2023 at Info real.

- Impozitele romanilor care au afaceri de familie ar putea crește ANAF pregatește inițierea unor controale la persoanele care, fiind soții sau frați, dețin firme in comun in Romania. Propunerea, conceputa pentru a crește veniturile la buget, aparține ministrului Finanțelor, Marcel Boloș. Modificarile…

- Banca a incheiat 2022 cu un profit net estimat, neauditat, de 446,8 milioane de lei, astfel ca, raportat la anul 2022, majorarea a fost de 15,4%. ”CEC Bank a inregistrat un profit net estimat, neauditat, de 515,8 milioane lei in anul 2023. Banca a continuat sa-si consolideze pozitia pe piata si a inregistrat…

- "In ultimii 15 ani, in sistemul penitenciar au fost detinute 160.000 de persoane private de libertate. Dintre acestea, in ultimii 15 ani, au castigat la CEDO despagubiri in media sumei de 4.000 - 5.000 de euro 4.300 de foste persoane private de libertate, 4.300 raportat la 160.000, iar suma totala pe…

- Construcția sistematica, neoportunista a celei mai mari rețele medicale din Romania a adus avantaje semnificative in ceea ce privește notorietatea și increderea in brand, generand o creștere organica importanta, de 12%, care pare sa se menținași in primele doua luni ale anului curent, creand astfel…

- Alro SA a inregistrat o cifra de afaceri de 2,85 miliarde de lei, in 2023, mai mica cu 16% fata de anul precedent, in concordanta cu scaderea cotatiilor internationale ale aluminiului si cu incetinirea economica, informeaza compania. Grupul a inchis anul trecut cu pierderi de 559,8 milioane de lei,…

- Avertisment pentru cetațenii romani care au imprumuturi la banci! Creșterea dobanzilor și instituirea unei noi taxe asupra instituțiilor financiare ar putea avea consecințe serioase asupra situației lor financiare. Datorita noii taxe impuse de guvern, bancile vor inregistra un profit mai mic. Taxa impusa…

- DPL Alba, confruntata cu suficiente probleme in momentul in care mi-am asumat mandatul de vicepresedinte al Consiliului Judetean Alba, devine, pe zi ce trece, o companie așa cum toate ar trebui sa fie: cu o echipa unita și implicata, orientata spre performanța și rezultate. Societatea a terminat, anul…