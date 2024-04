Au crescut salariile din industria serviciilor! S-a facut un studiu cu privire la salariile din industria serviciilor pentru afaceri. Astfel ca, evoluția salariilor in industria serviciilor pentru afaceri urmeaza evoluția generala a pieței cu o creștere de 4% pentru specialiștii din industrie, inregistrata in martie 2024, comparativ cu septembrie 2023, potrivit unui studiu HR Barometru realizat de ABSL (Asociația Business Service Leaders) impreuna cu PwC Romania. Creștere salarii – pe regiuni In București, salariile din industria serviciilor pentru afaceri au crescut cel mai mai mult. „La nivel…