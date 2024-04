Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai multe avarii sunt inregistrate in Sectorul 2, insa probleme exista și in celelalte sectoare ale Capitalei.Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) anunța joi, 21 martie 2024, noi avarii in sistemul de termoficare. Peste 600 de imobile, printre care și spitale, au probleme cu apa…

- Comisarii ANPC au anuntat, joi, ca reprezentantii Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor au facut verificari la SC Revers Quantum SRL, detinatoarea restaurantului ”Templul Soarelui” din Sectorul 2 al Capitalei. “Cum se spune in chineza «jeg»? Dar gandacii sunt impartiti pe soiuri de carne?…

- ANPC anunta, sambata, un control al Comisariatului pentru Protectia Cosumatorilor Sector 6 (CPCS6) la punctul de lucru al operatorului economic Panion Prod Com SRL, din Sectorul 6 al Capitalei (fabrica de paine). In urma neregulilor constatate, au fost applicate urmatoarele sanctiuni: amenzi contraventionale…

- O strada din Sectorul 1 al Capitalei va purta numele lui Alexei A. Navalnii, potrivit unui proiect de hotarare de Consiliu local. USR Bucuresti va propune o hotarare de Consiliu General prin care strada Tuberozelor din Sectorul 1, pe care se afla sectia consulara a Ambasadei Rusiei, sa fie redenumita…

- Actiunea civila, si anume daunele morale, au fost duse in derizoriu in sensul in care au fost acordate daune de 160.000 euro pentru familia Raisei, iar Marina, ferita ranita in acelasi accident, a primit 90.000 de euro pentru cele 100 de zile de ingrijiri medicale, anunta avocatul Adrian Cuculis. Familia…

- Un barbat de 46 de ani a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a tras cu un pistol tip airsoft intr-un tramvai, in Sectorul 1 al Capitalei. El a reușit sa sparga geamul de la usa unui alt tramvai si geamul de la balconul unui apartament, precum si ferestrele unor magazine.

- Un curier Glovo a fost prins de polițiștii din București, dupa ce a furat telefonul mobil din buzunarul unei femei, care aștepta sa achite in fața casei unui fast-food dintr-un mall din Sectorul 6 al Capitalei. Incidentul a avut loc luni, cand polițistii Secției 22 din Capitala au prins in flagrant…

- Trei case din Sectorul 3 din Bucuresti au fost afectate de un incendiu puternic, interventia pompierilor fiind ingreunata de distanta mica dintre proprietati. Una dintre locuinte a fost distrusa complet. Doua femei care au suferit atac de panica au fost transportate la spital. Incendiul a izbucnit,…